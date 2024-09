Filme que conta história da rivalidade entre Optimus Prime e Megatron chega aos cinemas de Brusque

O filme “Transformers: O Início” traz a história por trás da rivalidade entre Optimus Prime e Megatron que muda por completo o destino do planeta de Cybertron. O longa está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Os maiores rivais da franquia um dia foram melhores amigos, quase irmãos, com uma grande ligação.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

CORRIDA MALUCA

Dublado / 15h

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 17h (não haverão sessões nos dias 21 e 22) e 20h

TRANSFORMERS: O INÍCIO

Dublado / 15h e 17h30 (apenas nos dias 21 e 22) 3D

CINE GRACHER 2

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

A MENINA E O DRAGÃO

Dublado / 17h30

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM

Dublado / 20h

CINE GRACHER 3

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM

Dublado / 16h

NÃO FALE O MAL

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (apenas no dia 22)

CINE GRACHER HAVAN 1



A MENINA E O DRAGÃO

Dublado / 16h e 19h (sessões às 19h apenas nos dias 20, 23, 24 e 25)

JUNG KOOK – I AM STILL

Dublado / 19h (apenas no dia 19)

TRANSFORMERS: O INÍCIO

Dublado / 19h (apenas nos dias 21 e 22)

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM

Dublado / 21h15

Legendado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 2

CORRIDA MALUCA

Dublado / 15h30 (não serão exibidas sessões nos dias 21 e 22)

SILVIO SANTOS – O SEQUESTRO

Dublado / 18h45 (não serão exibidas sessões nos dias 21 e 22)

TRANSFORMERS: O INÍCIO

Dublado / 16h (apenas nos dias 21 e 22)

JUNG KOOK – I AM STILL

Dublado / 19h (apenas nos dias 21 e 22)

DEADPOOL E WOLVERINE

Dublado / 20h (nos dias 23, 24 e 25), 21h (nos dias 19, 20 e 22) e 21h15 (no dia 21)

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM

Dublado / 17h30

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 20h30

