Retorno ao Augusto Bauer é adiado, e Brusque x Amazonas será em Itajaí

A partida entre Brusque e Amazonas, que acontece na próxima segunda-feira, 23, será realizada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A informação foi confirmada pelo clube quadricolor. Havia expectativa de que o Marreco mandasse o jogo contra a Onça-pintada no Augusto Bauer por conta da “finalização” das obras no estádio, porém, ainda existem impasses.

Na tarde de terça-feira, 17, o capitão do Corpo de Bombeiros de Brusque, Luiz Henrique Lana, confirmou que o estádio Augusto Bauer obteve o alvará de funcionamento após vistoria dos agentes. Entretanto, conforme o capitão, ainda há algumas pequenas pendências em aberto que o clube tem até o dia 24 para cumpri-las. O Brusque pode solicitar prorrogação do prazo.

Para a regularização ainda é necessário uma vistoria da Polícia Militar. A partir do aceno positivo da PM, aí sim a responsabilidade passa a ser do Brusque.

Colaborou: João Vítor Roberge

Leia também:

1. Saiba como a umidade do mar afetará Brusque nesta quarta-feira

2. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

3. Dupla é presa com quase 90 quilos de fios furtados de postes em Brusque

4. Após dois anos em recuperação judicial, Favo Malhas ainda não finalizou acordo para pagamento de funcionários

5. Paróquia Santa Teresinha inicia novena em honra a padroeira nesta quarta-feira; confira programação



Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: