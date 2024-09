Animais morrem incendiados dentro de galpão no Oeste de Santa Catarina

Na madrugada desta quarta-feira, 18, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h por conta de um incêndio em um galpão de 300m² que continha animais dentro, em Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina.

Ao chegar no local, os bombeiros relataram que o galpão de madeira já havia sido inteiramente consumido pelas chamas. As equipes iniciaram o combate as chamas, que já se alastravam ao galpão do lado.

Não houve pessoas feridas, mas 15 animais, entre cabritos e ovelhas, morreram no incêndio. Após o controle das chamas, realizado rescaldo em toda edificação, com cerca de 10 mil litros de água sendo utilizados no processo.

De acordo com os bombeiros, no local não foi possível determinar nenhuma causa de incêndio. Uma equipe de Xanxerê ajudou no controle do fogo.

Leia também:

1. Saiba como a umidade do mar afetará Brusque nesta quarta-feira

2. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

3. Dupla é presa com quase 90 quilos de fios furtados de postes em Brusque

4. Após dois anos em recuperação judicial, Favo Malhas ainda não finalizou acordo para pagamento de funcionários

5. Paróquia Santa Teresinha inicia novena em honra a padroeira nesta quarta-feira; confira programação

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: