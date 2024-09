Homem com mandado de prisão por roubo e porte de arma no Paraná é preso em Guabiruba

Na tarde de desta terça-feira, 17, as policias Civil e Militar de Guabiruba prenderam um homem de 40 anos que estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo cometidos no Paraná. Ele foi detido no final da tarde no bairro Aymoré, em Guabiruba.

O mandado é oriundo da Vara de Execuções Penais do município de Francisco Beltrão. A operação foi realizada após a polícia receber informações sobre um homem suspeito que estaria com um mandado de prisão ativo.

Depois de preso, ele foi conduzido para o Presídio Regional de Brusque.

