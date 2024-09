O Fênix venceu o Ourinho por 5 a 2 na noite deste sábado, 14, em casa, no ginásio João Schaefer, em Guabiruba, no jogo de ida da Recopa Intermunicipal de futsal entre Guabiruba e Botuverá. A partida de volta será disputada às 19h deste sábado, 21, no Ginásio do Imigrante, em Botuverá.

O placar foi aberto por Duda, com quase 15 minutos decorridos do primeiro tempo. Dois minutos depois, após cobrança de escanteio, Daia completou de cabeça para o fundo das redes. Com três minutos do segundo tempo, Nega marcou o terceiro das guabirubenses, após rebote na finalização de Duda.

Na metade da segunda etapa, o Ourinho diminuiu com Joseana, que completou para o gol aberto após o passe de Emily. Contudo, o Fênix deu a resposta imediata, com mais um gol de Duda: 4 a 1.

Os dois últimos gols saíram nos minutos finais. Primeiro, com Emily, chutando cruzado para marcar o segundo do Ourinho. Duda mandou uma bomba de antes da linha do meio da quadra para fechar a conta: 5 a 2.

