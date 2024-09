Criminosos que furtaram carteira em supermercado de Brusque e realizaram saques no banco são condenados

Dois criminosos que furtaram uma carteira de dentro de um carro no estacionamento de um supermercado, localizado no bairro São Luiz, foram condenados a dois anos de reclusão em Brusque. O crime aconteceu no dia 14 de novembro de 2020.

No dia do crime, um homem e uma mulher foram até o supermercado e furtaram uma carteira com cartões, documentos e cerca de R$ 400 em espécie. A carteira estava dentro do carro de um homem.

Na sequência do crime, ambos fugiram do local. Eles utilizaram um dispositivo para destravar o carro e bloquear o sinal de alarme.

Com os cartões em mãos, ambos foram até o banco e realizaram cinco saques de R$ 750, três saques de R$ 100, e um de R$ 400. No total, eles sacaram R$ 4.450 da conta do homem.

Sentença

A mulher foi condenada a dois anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 48 dias-multa.

O homem também foi condenado a dois anos e oito meses, mas em regime fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa. A defesa tentou entrar com recurso para absolvição, que foi negado pela Justiça.

