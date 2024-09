Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

Em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest) nesta quarta-feira, 18, foram aprovados os reajustes salariais e as demais cláusulas da nova Convenção Coletiva de Trabalho, que devem ser cumpridas por todas as empresas do setor.

A presidente do Sintrivest, Marli Leandro, apresentou as propostas negociadas com o sindicato patronal, fruto de duas rodadas de negociação. “Encerramos as duas assembleias com a apresentação das propostas que conseguimos fechar junto ao sindicato patronal. Sabemos que o resultado sempre fica aquém do que gostaríamos de oferecer aos trabalhadores, mas avançamos em várias frentes”, destaca Marli.

Entre as principais conquistas estão os reajustes salariais. O piso salarial inicial, que era de R$ 1.740, foi reajustado em 8,74%, passando para R$ 1.892. Para os trabalhadores com experiência, o piso subiu de R$ 1.900 para R$ 2.066.

“Para os pisos, conseguimos um aumento real de 5%, o que é significativo. Sabemos que os trabalhadores esperam sempre mais, mas diante das dificuldades nas negociações, foi um avanço importante”, explica a presidente.

Além disso, para os demais salários, foi aprovado um reajuste de 4,71%, composto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 3,71% e um aumento real de 1%.

“É lógico que não foi aquilo que nós gostaríamos, principalmente na questão de ganho real. Sabemos que para os pisos o aumento real de 5% é interessante, mas os demais salários, apenas 1% de aumento real, é muito pouco. Esperamos que as empresas possam rever suas políticas internas e conceder reajustes maiores aos seus colaboradores”, acrescenta Marli.

Benefícios ampliados

A presidente do Sintrivest também destaca os avanços em outros benefícios garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho, como o auxíli-creche, que teve um reajuste de 15,4%, passando de R$ 130 para R$ 150. “Esse é um benefício essencial, especialmente para famílias com filhos pequenos. Uma família com duas crianças com menos de cinco anos, por exemplo, terá um acréscimo de R$ 300 no orçamento”, ressalta.

Outro ponto importante foi o reajuste no reembolso de medicamentos, que passou de R$ 236 para R$ 247. “Para muitos trabalhadores que precisam de medicamentos de uso contínuo, esse auxílio é fundamental e representa um alívio nas despesas mensais com saúde”, enfatiza.

Os reajustes aprovados devem ser aplicados de forma integral em todos os contratos efetuados até 31 de agosto de 2024 ou ajustado nos contratos efetuados em setembro, que estiverem com valores inferiores aos novos pisos.

Campanha por dignidade e proteção

Sob o lema “Dignidade no Trabalho – Proteção dos Direitos”, a Campanha Salarial 2024 buscou não apenas garantir reajustes salariais, mas também manter e ampliar direitos importantes para a categoria.

“Nosso grande desafio sempre é negociar o reajuste salarial, que é o momento mais esperado pelos trabalhadores. No entanto, também conseguimos reajustar benefícios importantes como o auxílio-creche e o reembolso de medicamentos, que fazem muita diferença na vida dos trabalhadores. Além de mantermos todas as demais cláusulas da Convenção, ou seja, sem perder nenhum direito para a categoria”, afirma Marli.

Para a presidente, o aumento real de 5% nos pisos é um avanço. “O reajuste salarial é um direito fundamental. Sabemos que ainda há muito o que melhorar, principalmente para os salários acima do piso. Vamos seguir vigilantes e cobrando que as empresas valorizem ainda mais seus colaboradores”, conclui.

Reajustes da Campanha Salarial 2024-2025

– Piso salarial inicial:

De R$ 1.740 para R$ 1.892

Reajuste de 8,74%

– Piso salarial após experiência (3 meses):

De R$ 1.900 para R$ 2.066

Reajuste de 8,74%

– Demais salários:

Reajuste de 4,71%

(INPC de 3,71% + 1% de aumento real)

– Auxílio-creche:

De R$ 130 para R$ 150

Reajuste de 15,4%

– Reembolso de medicamentos:

De R$ 236 para R$ 247

Reajuste de 4,71% (1% de aumento real)

