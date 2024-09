A semana em Brusque e região avança para sua segunda metade com a expectativa da chegada de uma frente fria na sexta-feira, 20, trazendo o retorno das chuvas mais abrangentes, possivelmente acompanhada de trovoadas.

Porém, antes disso, esta quinta-feira, 19, promete ser marcada por um tempo calmo em todo o Vale do Itajaí-Mirim, embora a umidade vinda do mar possa limitar a presença mais prolongada do sol.

O risco de chuva não pode ser totalmente descartado; contudo, a probabilidade é baixa.

Para mais detalhes, o meteorologista Piter Scheuer forneceu um boletim informativo que você pode então conferir após a foto.

Brusque na quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim inicia com a previsão do tempo direcionada para esta quinta-feira, válida para Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

O dia terá a umidade proveniente do mar influenciando a região, resultando em muitas nuvens e limitando as aberturas prolongadas de sol.

Não podemos descartar completamente o risco de chuva. Se chover, a precipitação tende a ocorrer na forma de chuviscos ou garoa isolada.

As temperaturas devem ser agradáveis, diante de máximas então sinalizando em torno de 23 a 25°C.

Brusque na sexta-feira

Para sexta-feira, a chegada de uma frente fria é esperada para atravessar Santa Catarina, afetando também o tempo em Brusque e na região.

São esperadas pancadas de chuva e possíveis trovoadas, mas também haverá períodos de melhoria.

Quem tem atividades ao ar livre deve ficar atento, pois o risco de chuva pode surgir a qualquer momento devido à passagem da frente fria.

As temperaturas devem permanecer em torno de 25°C, proporcionando uma sensação térmica agradável.

No sábado e domingo, a umidade diminui, mas nossa avaliação meteorológica ainda indica chuvas esparsas e mal distribuídas.

*Com informações da previsão: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

É hora de revelar aos nossos leitores quem está apoiando o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Os nomes de cada parceiro comercial estão listados nos banners abaixo. Clique neles para então conhecer os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Inverno em Brusque supera 30°C e então presenteia moradores com pôr do sol espetacular

2. Festa de Azambuja: a união das famílias então revelada em cada clique

Região de Brusque na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo.(destaque em vermelho).

Durante o intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, foram registrados chuviscos ou garoa em alguns dos pontos monitorados (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK