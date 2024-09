Criança entrega pacote de cocaína à PM durante abordagem que acabou em prisão de casal em Brusque

Um casal foi preso com cocaína dentro de um carro no Limoeiro, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 18. O filho deles, de 8 anos, também estava no veículo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta de 21h30 após denúncias. Ao chegar ao local, os agentes localizaram o veículo, um Corsa, onde eles estavam.

Durante a abordagem o filho do casal acabou entregando o pacote de droga aos policiais, uma quantia de 200 gramas de cocaína. O homem informou que havia adquirido o entorpecente em Itajaí e iria comercializar em Brusque.

Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Os dois têm 42 anos.

