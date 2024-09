Conselheiro tutelar de Tijucas é preso suspeito de estuprar enteada adolescente

Um conselheiro tutelar de Tijucas foi preso nesta quarta-feira, 18, suspeito de estuprar a enteada. A prisão temporária foi feita após o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, na segunda-feira, 16, foram registrados dois boletins de ocorrência informando que um conselheiro tutelar de Tijucas estaria mantendo relações sexuais com sua enteada adolescente. Diante dos fatos, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar em que momento ocorreu essa relação, tendo em vista a possibilidade de tratar-se de estupro de vulnerável.

As testemunhas ouvidas no procedimento mencionaram que a adolescente estaria sofrendo coação e grave ameaça para manutenção da relação sexual. A idade dela não foi divulgada.

Mandados

Diante dos materiais coletados no inquérito policial, foram emitidos mandados de busca e apreensão e prisão temporária do investigado. Ainda no final do dia, após uma rápida manifestação do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o Judiciário decretou a prisão do suspeito.

O conselheiro foi localizado na quarta-feira, 18, e preso em um hotel localizado em Porto Belo. Após os processos administrativos, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário.

O delegado responsável pelo caso faz questão de ressaltar que o Conselho Tutelar de Tijucas e seus membros não possuem qualquer responsabilidade em relação ao desvio de conduta do investigado. “É fundamental destacar que o órgão é de grande importância na sociedade, sendo um grande parceiro da Polícia Civil e que, inclusive, tem colaborado ativamente nas investigações para que tudo seja rapidamente esclarecido”, finalizou.

Leia também:

1. Celesc passa a cobrar por recarga em eletropostos após mais de 10 anos de gratuidade; entenda

2. Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando no mar em Balneário Camboriú

3. Ex-atleta que superou a tetraplegia fará palestra em outubro, em Brusque

4. Com licitação em andamento, Fenarreco de 2024 ainda não tem chope oficial definido

5. Aplicativo de transporte coletivo é lançado em Brusque; confira as funcionalidades

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: