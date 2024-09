Aplicativo de transporte coletivo é lançado em Brusque; confira as funcionalidades

Foi lançado nesta semana o aplicativo “Nosso Brusque”, que traz diversas funcionalidades que irão auxiliar os usuários de transportes coletivos no município.

O aplicativo estava em desenvolvimento há aproximadamente três meses e ficou 100% operacional nesta semana, já podendo ser baixado tanto para celulares com sistemas IOs (Apple Store) e Android (Google Play) de forma gratuita.

Entre as informações disponíveis para os usuários estão:

– Localização do seu aparelho em tempo real;

– Localização geográfica de pontos de ônibus e próximas linhas que passarão no local;

– Horários de ônibus;

– Planejamento de viagens;

– Espaço de ouvidoria para fazer sugestões, tirar dúvidas ou efetuar reclamações;

– Módulo acessibilidade;

– Alertas e notícias: em caso de desvios de rota ou cancelamento de linhas em razão de eventuais obras viárias ou fortes chuvas.

O aplicativo foi feito em conjunto entre a Prefeitura de Brusque e a operadora dos transportes coletivos do município.

“Cada vez mais as nossas vidas estão dentro dos nossos celulares. Nada mais justo que os usuários do transporte coletivo possam planejar e monitorar suas viagens por meio dos seus aparelhos”, diz o diretor geral de Gestão Estratégica e membro da Comissão Especial de Estudo e Avaliação do Transporte Coletivo (CEEATC), Allan dos Santos Costa.

“Com a nova concessão do transporte coletivo, cujas audiências públicas deverão ocorrer ainda em outubro, a tendência é termos um serviço cada vez mais moderno, voltado a uma experiência confortável dos usuários, com mais horários e maior cobertura do sistema”, finaliza.

