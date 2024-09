Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando no mar em Balneário Camboriú

O corpo de um homem, que estava desaparecido, foi encontrado boiando no mar em Balneário Camboriú na manhã desta quinta-feira, 19. O resgate aconteceu por volta das 8h40.

O caso começou na noite da quarta-feira, 18, quando familiares de um homem de 51 anos, procuraram o Grupo de Busca e Salvamento (GBS) para relatar seu desaparecimento.

O último local onde ele foi visto foi na praia, entre a praça Tamandaré e o calçadão da praia Central de Balneário Camboriú, por volta das 15h30.

Dada a pouca informação disponível, as buscas iniciais foram realizadas pela faixa de areia com um quadriciclo, considerando a possibilidade de que o homem pudesse ter deixado a água sem o conhecimento da família.

Após orientações, os familiares foram instruídos a retornar ao GBS na manhã seguinte caso o homem não fosse encontrado.

Por volta das 8h43min, a Central de Atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (Cobom) recebeu um chamado de um pescador que avistou um corpo flutuando no mar, a aproximadamente 400 metros da faixa de areia, na Praia do Buraco.

Imediatamente, a equipe se deslocou para realizar a retirada do corpo. Após o resgate, a equipe aguardou a chegada da Polícia Militar e Científica para os devidos procedimentos.

Leia também:

1. Brusque antes da frente fria: veja o que diz a previsão para a quinta-feira

2. Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

3. Criança entrega pacote de cocaína à PM durante abordagem que acabou em prisão de casal em Brusque

4. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

5. Eleição em Brusque: “Temos que fazer ligações entre bairros”, diz João Martins (PSD); veja entrevista



Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: