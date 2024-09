Homem sequestrado no Paraná é resgatado em Papanduva, no Norte catarinense

Um homem de 58 anos foi resgatado em Papanduva, no Norte catarinense, após ser sequestrado em Curitiba (PR), nesta quarta-feira, 18. Os sequestradores exigiam R$ 3,7 milhões para liberar a vítima, mas acabaram detidos pelas Polícias Militar e Civil.

Por volta das 15h, no quilômetro 67 da BR-116, na localidade de Floresta, em Papanduva, Santa Catarina, a PM de Santa Catarina atendeu à ocorrência de extorsão mediante sequestro.

Segundo a PM, as equipes receberam informações de que um veículo vindo de Curitiba transportava a vítima em cárcere privado, após o crime ocorrido na capital paranaense.

Resgate da vítima

Com base nessas informações, equipes da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil montaram uma barreira nas proximidades do trevo de Monte Castelo. Durante a ação, um Volkswagen Nivus realizou uma manobra brusca ao se deparar com a barreira, levantando suspeitas.

As equipes iniciaram um acompanhamento tático e, próximo ao quilômetro 67, o veículo colidiu com uma cerca residencial. Os ocupantes do veículo fugiram em direção à mata fechada, deixando a vítima no local. A vítima relatou que foi sequestrada em Curitiba por quatro homens armados.

Com o cerco fechado por diversas equipes policiais, a Polícia Militar de Monte Castelo, após receber denúncias, localizou um dos suspeitos na rua 15 de Novembro, em frente a um estabelecimento local. O suspeito foi preso em flagrante e com ele foram encontrados cartões de crédito da vítima, confirmando seu envolvimento no crime.

Vítima seria levada ao RS

Ainda conforme a PM, os suspeitos estavam conduzindo a vítima para o Rio Grande do Sul. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Papanduva para os procedimentos legais.

A vítima foi atendida pelo delegado de polícia e posteriormente liberada, sendo transportada de helicóptero de volta para Curitiba. O homem não sofreu ferimentos.

As buscas na região pelos demais autores do crime continuam.

