Com expectativa de público recorde devido ao acesso gratuito, 37ª Fenarreco terá reforço de policiais militares de outras cidades

A organização da 37ª Fenarreco reuniu-se na tarde de quarta-feira, 18, com representantes das forças de segurança da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda de Trânsito de Brusque, Corpo de Bombeiros e da empresa de segurança privada para definir a estratégia de segurança desta edição. Segundo a PM, mais de 38 policiais militares virão de outras cidades. Nos horários de pico, cerca de 30 policiais estarão em serviço.

No encontro foi tratado sobre o plano de segurança com o objetivo de fazer uma festa segura para todos os ‘fenafesteiros’.

“Essa reunião já é tradicional aqui na cidade de Brusque, sempre realizada aqui no 18º Batalhão, traz muitos frutos onde nós possamos debater problemas que ocorreram em edições anteriores, evitar que se repitam em novas edições e apresentar problemas que possam ocorrer também para evitá-los. Então é fundamental para que nós possamos ter sucesso nessa próxima festa”, aponta o tenente-coronel Pedro Machado Júnior.

Novidades

Na entrada da festa haverá catracas com contagem do público em tempo real e revista aos participantes. Com a entrada gratuita, o efetivo será ampliado. A equipe da segurança privada contará com mais de 90 pessoas.

“Nós estamos na parte da Polícia Militar com um reforço muito maior do que estivemos nos outros anos. Tendo em vista essa situação de entrada gratuita, sabemos que provavelmente a Fenarreco vai ter um público recorde esse ano, então a Polícia Militar está bem preparada com mais de 38 policiais militares que vão vir de fora da cidade. No horário de pico, aproximadamente 30 policiais militares vão estar trabalhando”, detalha.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowski, a equipe está trabalhando para que a Fenarreco continue sendo um evento seguro para todos.

“Esta reunião foi importante para conciliar todas as ações que são relativas à segurança. Este ano, além do aumento de efetivo tanto da Polícia Militar, quanto da nossa segurança privada, usaremos a tecnologia como nossa aliada. Então, com certeza, as pessoas que forem à festa se sentirão seguras e poderão aproveitar a festa mais gostosa do Brasil com tranquilidade”.

