Abel Moda Vôlei joga na Arena Brusque tentando vaga para a final do Catarinense

A Abel Moda Vôlei enfrenta a ADV Jaraguá às 19h30 desta sexta-feira, 20, na Arena Brusque, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Catarinense. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente online no site OneTicket.

No jogo de ida, na sexta-feira, 13, o time brusquense venceu por 3 sets a 0 em Jaraguá do Sul, com parciais de 25-16, 25-15 e 25-22.

Se vencer, a Abel Moda Vôlei vai disputar sua quarta final de campeonato estadual. A equipe foi campeã em 2021 e vice-campeã em 2022 e 2023.

Na outra semifinal, a Pinhalense venceu o jogo de ida contra a Chapecoense/Unoesc, fora de casa. O placar foi 3 sets a 0, com parciais de 22-25, 18-25 e 19-25. O jogo de volta é às 16h deste sábado, 21, no ginásio Neuro Izidoro Bugnotto, em Pinhalzinho, no Oeste do estado.

A final do Catarinense será disputada com o jogo de ida às 19h30 da próxima quarta-feira, 25, e volta com início às 19h30 de 3 de outubro, uma quinta-feira. Se a Abel Moda Vôlei se classificar, fará o jogo de volta em casa.

