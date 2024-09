Ex-atleta que superou a tetraplegia fará palestra em outubro, em Brusque

Pela primeira vez no Vale do Itajaí, Brusque receberá o ex-atleta profissional de mountain bike, Ilson Júnior, que se recuperou de uma tetraplegia e une ensinamentos da atividade de alta performance para inspirar pessoas no ambiente dos negócios e na vida pessoal.

A palestra “A reinvenção da vida” será apresentada no dia 9 de outubro, às 19h30, no auditório da Paróquia São Luís Gonzaga. Os ingressos já estão à venda pelo site do Sympla.

Com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento é uma realização das jornalistas Guédria Motta e Taiana Eberle, em parceria com a terapeuta Graziela Tomasi Bertolini. A palestra conta com a opção de ingresso solidário, em prol da Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga.

“Em um mundo no qual muitas soluções estão disponíveis na palma da mão, as pessoas têm desaprendido palavras importantes como resiliência, persistência e superação. Por isso, nosso projeto nasce com o compromisso de apresentar pessoas e histórias de verdade, que alcançaram o sucesso ao encarar os desafios com bravura”, conta Graziela Tomasi.

Segundo ela, as palestras escolhidas não oferecem fórmulas mágicas para um desenvolvimento instantâneo. “Mas elas encorajam a buscar uma vida com propósito, sendo corajoso nas adversidades e consistente ao longo da jornada”, enfatiza.

O palestrante

Vindo de Minas Gerais, Ilson Júnior encarou a morte em 2016, ao sofrer um acidente enquanto treinava, aos 26 anos.

Detentor de 11 títulos nacionais, por mais de 10 anos ele se dedicou ao ciclismo e foi exatamente sobre a bicicleta que sua vida mudou pela tetraplegia.

Desde então, seu foco não era mais o alto do pódio e, sim, o movimento do corpo fora da cama, a qual ele parecia condenado.

Mas, com o passar dos meses, aquele fim se apresentou como um novo começo, ainda mais espetacular: Ilson Júnior hoje caminha, pedala e agora treina para voltar à corrida de rua. “Com a sua história de vida, que se transformou em livro e em documentário, ele confirma o que muitos empreendedores já sabem: você será severamente testado, antes de conseguir”, completa.

Leia também:

1. Brusque antes da frente fria: veja o que diz a previsão para a quinta-feira

2. Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

3. Criança entrega pacote de cocaína à PM durante abordagem que acabou em prisão de casal em Brusque

4. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

5. Eleição em Brusque: “Temos que fazer ligações entre bairros”, diz João Martins (PSD); veja entrevista



Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: