Detran alerta para golpe virtual envolvendo pagamentos via Pix; saiba como se prevenir

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC) alerta para um golpe de site falso. Segundo as informações, o site é muito semelhante à página oficial do Detran, mas oferece pagamento da propriedade de veículos automotores (IPVA) através do Pix.

Essa não é a primeira vez que o site é alvo de uma situação como essa. O órgão reforça que o site oficial é https://www.detran.sc.gov.br/ e que não aceita nenhum tipo de pagamento por meio de Pix.

Logo ao entrar no site do Detran, o usuário se depara com um aviso na tela dizendo que, para acessar os serviços do órgão, ele deve se cadastrar no Gog.Br, uma ferramenta do governo federal. Confira a mensagem:

Leia também:

1. Brusque antes da frente fria: veja o que diz a previsão para a quinta-feira

2. Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

3. Criança entrega pacote de cocaína à PM durante abordagem que acabou em prisão de casal em Brusque

4. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

5. Eleição em Brusque: “Temos que fazer ligações entre bairros”, diz João Martins (PSD); veja entrevista



Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: