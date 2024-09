Celesc passa a cobrar por recarga em eletropostos após mais de 10 anos de gratuidade; entenda

A partir de segunda-feira, 23, a Celesc começará a cobrar pelo uso de suas estações de recarga de veículos elétricos em Santa Catarina, após quase 10 anos de serviço gratuito. A mudança visa garantir a manutenção e a expansão de um dos maiores corredores elétricos do Brasil, promovendo maior disponibilidade e confiabilidade das estações de recarga.

O pagamento será realizado exclusivamente por meio do aplicativo “Eletroposto Celesc”, disponível nas lojas de aplicativos. As tarifas serão: estações rápidas, por R$ 2,49/kWh + R$ 5 (taxa de desbloqueio) e estações semirrápidas, por R$ 2,19/kWh + R$ 2,50 (taxa de desbloqueio).

Por exemplo, para carregar completamente um carro elétrico que consome cerca de 40 kWh, o custo em uma estação rápida será de aproximadamente R$ 104,60. Já em uma estação semirrápida, o valor seria de R$ 89,10.

Uma taxa de ociosidade de R$ 1 por minuto será cobrada quando o veículo permanecer estacionado na estação de recarga após a bateria estar completamente carregada.

No entanto, há uma tolerância de 10 minutos para que o motorista desconecte o carro e libere o espaço. Após esse período, a taxa começa a ser aplicada. Essa medida tem o objetivo de incentivar a rotatividade nos eletropostos, garantindo que mais usuários possam utilizar as estações sem longas esperas.

Liderança na mobilidade elétrica

Desenvolvido em parceria com a Fundação Certi, o projeto “Eletropostos Celesc” parte de uma iniciativa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e foi criado para fomentar o mercado de veículos elétricos e estabelecer um corredor elétrico sustentável no estado.

Fase 1 (2015): Foram instaladas sete estações em cidades como Araquari, Florianópolis e Joinville, criando um corredor elétrico de 300 km;

Fase 2 (2018): A rede foi expandida para 1.500 km com a instalação de 23 novas estações, cobrindo quase 75% do território catarinense.

Fase 3 (2023): A infraestrutura continua crescendo com 20 novas estações, incluindo uma ultrarrápida, totalizando 66 estações em 35 municípios, com 89 conectores.

O uso das estações aumentou exponencialmente, passando de 3.064 recargas em 2021 para 20.206 em 2023, representando um crescimento de quase 560%. O consumo de energia também saltou de 29.648 kWh para 246.686 kWh no mesmo período, um aumento de 732%.

Nova fase e expansão

Com o início da cobrança, a Celesc entra em uma nova fase do projeto, visando a manutenção e expansão contínua da infraestrutura. O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, ressaltou: “A introdução das tarifas garantirá que os catarinenses possam contar com uma infraestrutura robusta e em constante crescimento, reforçando o compromisso da Celesc com a inovação e o desenvolvimento sustentável.”

O gerente do projeto do Corredor Elétrico Catarinense, engenheiro Marco Gianesini, também defendeu a medida. “A tarifa é fundamental para garantir que a rede continue crescendo e oferecendo um serviço de qualidade, ampliando a mobilidade sustentável em Santa Catarina.”

Como fazer a recarga

Para realizar a recarga em um eletroposto, o usuário deve seguir as instruções no aplicativo “Eletroposto Celesc”. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou voucher.

Cartão de Crédito:

No menu principal, clique no ícone de pagamento, vá em “Cartões” e depois em “Cadastrar”;

Insira os dados solicitados e clique em “Adicionar”;

Encontre o carregador desejado no mapa ou na lista e clique em “Iniciar recarga”;

Selecione o cartão cadastrado como forma de pagamento e inicie a recarga.

Para encerrar antes de completar 100%, clique em “Encerrar recarga” e desconecte o veículo.

Voucher:

No menu principal, clique no ícone de pagamento e selecione a aba “Vouchers”;

Ative o voucher inserindo o código recebido;

Ative o voucher inserindo o código recebido; Selecione o carregador, escolha o voucher e inicie a recarga.

