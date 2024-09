Próximo Dia D Ecoponto já tem data marcada em Brusque; saiba quando

O Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr) promove na próxima terça-feira, 24, mais uma edição do Dia D Ecoponto, no Sesc, na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

A tradicional ação tem como objetivo fazer o descarte correto de pilhas, lâmpadas, baterias, materiais eletrônicos, pneus e esponjas secas. O coordenador do Núcleo, Valter Floriani, frisa que o principal objetivo da campanha é contribuir para criar consciência na comunidade sobre a importância de fazer o descarte correto de cada tipo de material.

“A cada edição, observamos um aumento do volume de material recolhido e, desta vez, não deve ser diferente. Convidamos a toda população que possui esses resíduos em suas casas que traga até o Ecoponto, no dia 24 de setembro, para realizar o descarte correto”, afirmou.

Eu ajudo na lata

No Dia D Ecoponto também será possível contribuir com a campanha ‘Eu Ajudo na Lata’, realizada em parceria entre a ACIBr e Unimed. A campanha tem como objetivo juntar tampinhas de garrafas e lacres de latinhas que, posteriormente, serão vendidos, para a compra e doação de uma cadeira de rodas adaptada.

Leia também:

1. Superlua transforma a noite de Brusque; confira as fotos do fenômeno

2. Instituto Anjos do Peito recruta voluntários para participar de pedágio em Brusque

3. Havan está entre 150 maiores empresas do Brasil, aponta ranking do Valor Econômico

4. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

5. VÍDEO – Funcionário de farmácia reage a assalto e derruba criminoso com socos em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: