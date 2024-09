Câmara de Brusque abre concurso público; saiba como se inscrever

A Câmara Municipal de Brusque abriu nesta quarta-feira, 18, concurso público para o preenchimento de vagas em cargos de provimento efetivo de nível médio e superior, além da formação de cadastro de reserva (CR). A banca examinadora é a FURB.

As inscrições para o certame ocorrem de 1º a 31 de outubro no site concursos.furb.br. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 120 (nível médio) e R$ 150 (nível superior). As provas, todas do tipo objetiva (múltipla escolha), serão aplicadas na manhã do dia 24 de novembro.

O Edital nº 001/2024 e seus anexos trazem o cronograma completo do concurso, número de vagas previstas, carga horária semanal, atribuições e remunerações dos cargos, além dos conteúdos programáticos a serem estudados pelos candidatos, dentre outras informações.

Esclarecimentos sobre o processo seletivo podem ser solicitados por WhatsApp, para (47) 3321-0150, ou e-mail, para [email protected]. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Confira os links para a Legislação a ser cobrada nas provas (para todos os cargos):

Leia também:

1. Superlua transforma a noite de Brusque; confira as fotos do fenômeno

2. Instituto Anjos do Peito recruta voluntários para participar de pedágio em Brusque

3. Havan está entre 150 maiores empresas do Brasil, aponta ranking do Valor Econômico

4. Homem é preso após descumprir medida protetiva de sua irmã em Brusque

5. VÍDEO – Funcionário de farmácia reage a assalto e derruba criminoso com socos em Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: