Fetramesc realiza 1º Congresso em Brusque com dirigentes sindicais de todo Estado

A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado de Santa Catarina (Fetramesc) realiza, nos dias 19 e 20 de setembro, em Brusque, o 1º Congresso da entidade.

Com o tema “Organizar, Liderar e Sonhar: Conectando Visões e Construindo Futuro”, o evento acontecerá no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque (Sintricomb) e promete ser um marco na história da federação.

O congresso reunirá cerca de 60 dirigentes de sindicatos filiados à Fetramesc de todas as regiões de Santa Catarina, além de toda a diretoria executiva da entidade. “Este congresso é uma oportunidade para reforçarmos nosso compromisso com os trabalhadores do serviço público municipal, debatendo estratégias para fortalecer nossa organização e liderança em tempos de desafios”, afirma o presidente da Fetramesc, Orlando Soares Filho.

Organizar, Liderar e Sonhar

De acordo com Soares Filho, a escolha do tema do congresso reflete a importância de cada um desses três pilares, organizar, liderar e sonhar, para o sucesso das ações sindicais.

“Antes de qualquer coisa, é preciso organizar, estruturar, planejar e preparar o terreno.

Isso estabelece uma base sólida para qualquer projeto ou iniciativa. Com a organização em prática, entra em cena a liderança, que guia o processo, inspira e direciona as pessoas envolvidas. E, por fim, vem o sonhar, que simboliza a visão de futuro que impulsiona a organização e a liderança. Sonhar é o ideal que todos buscamos alcançar, guiados por uma estrutura organizada e uma liderança efetiva”, explica.

Programação

O congresso terá início na quinta-feira, 19, às 13h30, com o credenciamento dos participantes e palestras e oficinas voltadas para a formação e capacitação dos dirigentes sindicais.

Cristyane Peres, supervisora técnica do Dieese/SC, abrirá as atividades com a palestra “Liderar: que liderança somos?”. Em seguida, Paulo Henrique Borba Pereira, assessor técnico da Nova Central Sindical de Trabalhadores Nacional, abordará o tema “Registros de Entidades Sindicais no CNES – Portaria 3.472: regras e modernizações na utilização do sistema”.

Na sexta-feira, 20, a abertura oficial do evento ocorre às 8h30, contando com a presença de João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), Moacyr Auersvald, presidente nacional da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), e Paulo Roberto Eccel, superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Santa Catarina.

As palestras da manhã incluirão temas como “Organizar: Onde estamos e para onde vamos no movimento sindical”, ministrada por Moacyr Auersvald, e “Sonhando nossos próprios sonhos – Por um Estado Social e Democrático de Direito e o Marco Regulatório no setor público”, apresentada por João Domingos.

O encerramento do congresso está previsto para o período da tarde. Às 13h30, grupos de trabalho serão organizados para discutir e elaborar propostas de interesse comum, que serão compiladas em um relatório final. “Esse relatório será parte do documento do 1º Congresso da Fetramesc, a ser apresentado em nossa assembleia de dezembro, em Blumenau”, explica Soares Filho.

Eleição da Nova Diretoria da Fetramesc

Paralelamente ao 1º Congresso, ocorrerá na sexta-feira, 20, a eleição da nova diretoria da Fetramesc. Terão direito a voto os delegados dos sindicatos filiados que estejam em dia com suas mensalidades junto à federação, além dos ex-presidentes que já ocuparam cargos na diretoria.

A eleição será coordenada pela Nova Central Sindical de Trabalhadores de Santa Catarina (NCST-SC), sob a presidência de Izaias Otaviano, que comandará a Comissão Eleitoral. A comissão também contará com a participação de Moacir José Effting e Anibal Boettger como secretários.

Fortalecendo a representatividade sindical

O congresso marca um momento importante para os sindicatos filiados à Fetramesc e para todos os trabalhadores do serviço público municipal de Santa Catarina. “É fundamental mantermos a união e o diálogo aberto, pois só assim conseguiremos avançar nas conquistas para a nossa categoria. Precisamos construir juntos um futuro mais justo e digno para todos os servidores públicos municipais”, conclui o presidente da Federação.

Além de discutir propostas e fortalecer o movimento sindical, o congresso será um espaço para definir os próximos passos da entidade e renovar sua liderança, visando continuar defendendo com vigor os direitos dos trabalhadores do serviço público municipal em Santa Catarina.

