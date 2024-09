Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Guarani, celebra padroeiro neste fim de semana

A Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, em Brusque, celebra nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, o seu padroeiro. Nos dois dias, a festa inicia após a missa, com a venda de churrasco, cachorro-quente, polenta com galinha, café com bolo, além da roda da fortuna, pescaria e espaço kids. Nesta quinta-feira, 19, haverá venda de comidas durante a tarde no local.

A atração principal dos dois dias de festa será o show “Cantando a Vida com os Padres”, projeto que surgiu durante a pandemia, com o intuito de levar esperança e alegria às pessoas, mesmo à distância.

O projeto é uma iniciativa dos padres Eduardo Felizardo e Mateus Réus dos Reis, que iniciaram com lives de shows, levando música e a mensagem do evangelho para muitas famílias. Posteriormente, o projeto foi ampliado, e agora os padres levam os shows para festas de igreja, com o objetivo de também unir as comunidades em torno da música e da fé.

O repertório do show é uma mistura de músicas católicas tradicionais e canções populares da região. Na oportunidade, entretanto, somente o padre Mateus estará presente no evento.

Confira a programação:

Quinta-feira, 19

Às 16h – venda de pastel e bebidas;

Às 19h30 – missa.

Sexta-feira, 20:

Às 15h30 – venda de cachorro-quente;

Às 19h30 – missa;

Após a missa, terá serviço de bar, churrasco, polenta com galinha, bolos, roda da fortuna, pescaria e espaço kids;

Show musical Cantando a Vida com os Padres.

Sábado, 21:

Às 15h30 – venda de cachorro-quente;

Às 18h – missa com a presença dos festeiros e festeiros mirins;

Após a missa, terá o serviço completo de bar, churrasco, bolos, roda da fortuna, pescaria e espaço kids;

Show musical Cantando a Vida com os Padres.

