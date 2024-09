Mostra de Educação, Tecnologia, Inovação e Ciências será realizada neste sábado em Brusque

A Mostra de Educação, Tecnologia, Inovação e Ciências (Edutech) será realizada neste sábado, 21, na Escola de Ensino Fundamental Nova Brasília, com mais de 100 projetos de mais de 450 alunos. Aberto a toda a comunidade, o evento inicia às 8h30, sendo que as exposições começam às 21h. As premiações começam às 15h30, com outras atividades para a comunidade ocorrendo até as 17h.

Nesta segunda edição da Edutech, assim como na primeira, os alunos vão expor seus trabalhos em diferentes categorias, como Makey-Makey, Arduino, Programação, Circuito Elétrico, Estações Meteorológicas, Robótica Maker e Robótica Kids. Ao todo, 112 projetos serão apresentados.

Às 9h30, pela primeira vez, serão demonstrados robôs seguidores de linha. São um tipo de robô pré-programado que, através da leitura de sensores, detecta um caminho em uma superfície e o segue. Às 11h, começa o desfile dos robôs fura-balão, com o torneio desta categoria agendado para as 13h30. O evento também terá com apresentações artísticas e culturais.

Também será disputada a Copa Magicubo, com 125 inscritos em 7 categorias. A primeira prova começará às 9h, e a final está marcada para as 15h, seguida da premiação dos vencedores.

O Edutech é realizado pela Secretaria de Educação de Brusque.

