Motorista perde controle de carro, bate em ponte e cai em rio em Guabiruba

Um carro caiu em um rio na tarde desta quinta-feira, 19, em Guabiruba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo perdeu o controle do carro, bateu na proteção lateral de uma ponte e então caiu no rio. O fato aconteceu na rua Orlandina Romani Vicentini, no bairro Guabiruba Sul.

Conforme o relatório dos bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 12h. No momento em que os agentes chegaram ao local, encontraram a mulher, de 33 anos, fora do veículo, sentada na via.

A condutora disse aos bombeiros que conseguiu sair sozinha do veículo, sendo auxiliada por populares a conseguir subir a margem do rio e aguardar o serviço de emergência. Ela foi atendida, mas não apresentava nenhuma lesão, apenas tontura e mal estar.

Posteriormente, ela foi encaminhada para o hospital para avaliação e cuidados médicos.

A cena e o veículo ficaram sobre a responsabilidade da Polícia Militar.

