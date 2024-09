Dia da Árvore: supermercado irá distribuir mudas de mais de 20 espécies nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 20, a rede de Supermercados Archer irá realizar mais uma edição da sua tradicional campanha do Dia da Árvore. A ação chega ao seu 29º ano e irá distribuir 30 mil mudas entre as lojas da região.

Serão doadas cerca de 22 espécies, entre árvores ornamentais e frutíferas. Este ano, a campanha tem o lema “Juntos plantamos um amanhã melhor”.

A doação irá ocorrer nos Supermercados Archer de Brusque, Guabiruba, Gaspar e Nova Trento. Não haverá campanha no Atacado Stock e no Empório Archer.

A população poderá buscar as mudas no horário de funcionamento das lojas. Em Brusque e Gaspar, todas funcionarão das 8h às 22h, com exceção da loja no Primeiro de Maio, que funcionará das 8h às 21h.

Em Guabiruba e Nova Trento, as lojas irão atender das 8h às 21h. Caso as mudas acabem antes do horário de atendimento, a ação irá se encerrar.

