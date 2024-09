Empresário de Brusque participa de almoço com ex-presidente Jair Bolsonaro

O empresário brusquense Ambrósio Mafra Neto, o Neto Mafra, participou nesta quinta-feira, 19, de almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro, realizado em Balneário Camboriú.

Bolsonaro está em agenda no estado com objetivo de apoiar candidatos do PL às prefeituras e Câmaras de Vereadores.

Neto Mafra fez parte de um grupo de empresários, lideranças partidárias e políticas que almoçaram com Bolsonaro.

Também estava presente no encontro o governador Jorginho Mello, atualmente licenciado do cargo. No cardápio de conversas, as estratégias políticas das candidaturas do Vale do Itajaí e do Litoral catarinense.

