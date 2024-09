Uma frente fria promete impor sua condição nesta sexta-feira, 20, em Brusque e região, sinalizando a predominância de um dia úmido diante da possibilidade de chuva a qualquer momento, inclusive sob risco de trovoadas.

Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre, seja a trabalho ou lazer, a atenção é fundamental, a fim de evitar contratempos.

No entanto, boas notícias surgem para o fim de semana. Isso porque o sol deve voltar a brilhar, especialmente no domingo, 22.

Você pode acompanhar mais adiante os detalhes completos da previsão do tempo, direcionados para toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Fique atento ao boletim elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que será apresentado logo após a foto.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Vamos iniciar este boletim com a previsão do tempo para esta sexta-feira, que traz como destaque a atuação de uma frente fria sobre Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, sinalizando a possibilidade de chuva a qualquer momento.

Portanto, para quem tem atividades externas programadas, é importante ficar atento para evitar contratempos.

Contudo, isso não significa que a umidade será constante; momentos de melhorias podem ocorrer, embora sejam por curtos períodos.

A predominância será das nuvens e da umidade, com temperaturas que não devem ultrapassar os 23 a 24ºC, mantendo um patamar agradável.

Brusque no fim de semana

Avançando para o fim de semana, as notícias são mais otimistas para aqueles que planejam atividades externas.

O sol promete retornar por períodos mais prolongados, especialmente no domingo.

Entretanto, é importante destacar que o sábado ainda pode apresentar chuva, principalmente entre a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Contudo, há tendência de melhora gradual ao longo do dia.

Ainda assim, a cautela é recomendada, pois o risco de algum evento isolado de precipitação não pode ser totalmente descartado.

As temperaturas podem então ultrapassar a casa dos 25°C, sobretudo no domingo, com a expectativa da presença do sol.

Em resumo, esta frente fria deve influenciar as condições climáticas nesta sexta-feira, mas se afastará no decorrer do fim de semana, sinalizando uma predominância maior de tempo seco no domingo.

Monitoramento

Vale lembrar que essas informações têm por base as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, estando sujeitas a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Seguiremos, pois, monitorando a situação.

*Com informações: Climaterra

Brusque na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

É importante destacar os volumes de chuva registrados durante a madrugada, no período que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme descrito para cada local em anexo. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

