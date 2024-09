Pastelada da Acapra: entidade realiza ação na próxima semana em Brusque

A Acapra de Brusque irá promover o evento ‘Pastelada da Acapra’ no próximo sábado, 28, em Brusque. A ação será na Sociedade Ipiranga, localizada na rua Ipiranga, número 144, no Souza Cruz.

No local, haverá venda de bebidas e doces. O evento acontecerá das 16h às 20h. O pastel, vendido no valor de R$ 7, estará disponível nos sabores de carne, palmito e bananinha. As compras devem ser feitas antecipadamente.

