Show nacional de Traia Véia e mais: confira 11 coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Traia Véia

Neste sábado, 20, o quarteto sertanejo Traia Véia, que tem quase 8 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify, se apresenta em Brusque, no pátio da Fenajeep, que fica na estrada da Fazenda. Antes, às 20h Norton DJ abre o evento Top Show, seguido de Edmar Neto às 22h. Os ingressos estão à venda no app e site da Barbieri Show e Eventos e custam a partir de R$ 75.

2. Festival Comida de Boteco

A primeira edição do Festival de Som e Comida de Boteco, que acontece no pavilhão da Fenarreco, começa nesta sexta-feira, 20. O evento reúne gastronomia de boteco e cervejas artesanais, acompanhados por uma vasta programação musical durante três dias. O festival acontece até domingo, 22. As entradas custam entre R$ 10 e R$ 20, dependendo do horário. No sábado, 21, e no domingo, 22, os visitantes poderão entregar 1 quilo de alimento não perecível até às 14h para entrar no evento.

3. Distribuição de mudas

Nesta sexta-feira, 20, a rede de Supermercados Archer irá realizar mais uma edição da sua tradicional campanha do Dia da Árvore e vai distribuir 30 mil mudas entre as lojas da região. Estarão disponíveis cerca de 22 espécies, entre árvores ornamentais e frutíferas. A doação irá ocorrer nas unidades do Archer em Brusque, Guabiruba, Gaspar e Nova Trento, durante o horário de funcionamento das lojas. O número de mudas é limitado.

4. Good Times

A Good Times, festa dos anos 70 e 80, ocorre neste sábado, 20, a partir das 22h, na Sociedade Beneficente, palco tradicional da festa. A banda Nem Bin Laden Acredita (NBLA) vai se apresentar nesta edição da Good Times. A festa conta também com DJ Gilson e DJ Loka como atrações. As vendas de mesas são realizadas diretamente pelo DJ Loka, pelo WhatsApp (47) 9 9180-3168.

5. Exposição de orquídeas

Entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, acontece a 20ª Exposição de Orquídeas no salão Cristo Rei, no Centro de Guabiruba. O evento é organizado pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo). A entrada é gratuita. O evento vai promover oficinas e cursos de cultivo das plantas, exposição de artesanato e variedades. Também acontecerá um sorteio de orquídeas e plantas para os visitantes. Na sexta-feira, 20, o horário para visitação será das 19h às 22h. Já no sábado, 21, será das 9h às 22h, e no domingo, 22, das 9h às 17h. No sábado, às 15h, haverá a oficina de cultivo e cuidados de orquídeas.

6. Festa de igreja

A Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, celebra nesta sexta-feira, 20, a partir e sábado, 21, o seu padroeiro. Nos dois dias, a tradicional festa inicia após a missa — na sexta-feira, a celebração é às 19h30, e no sábado, às 18h –, com venda de churrasco, cachorro-quente, polenta com galinha, café com bolo, além da roda da fortuna, pescaria e espaço kids. A atração principal dos dois dias de festa será o show “Cantando a Vida com os Padres”, projeto que surgiu durante a pandemia, com a necessidade de levar esperança e alegria às pessoas, mesmo à distância.

7. Café da Apae de Guabiruba

Neste sábado, 21, a Apae de Guabiruba promove mais uma edição do Café Colonial com Bingo, que acontecerá a partir das 13h. O encontro será realizado na sede da Apae, localizada na Rua Paulo Kormann, número 460, no Centro. Os ingressos para o café colonial variam de R$38 para adultos e R$19 para crianças entre 6 e 12 anos. Para aqueles que desejarem participar do bingo, as cartelas estarão disponíveis por R$ 2 cada. O pagamento só pode ser feito em dinheiro em espécie.

8. Catarinense de Padel

A quarta etapa do Campeonato Catarinense de Padel acontece entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, em Brusque e Gaspar. Em Brusque, os jogos acontecem na Lob Sports, no Santa Terezinha, e no Colina Padel, no Nova Brasília. A entrada para assistir os jogos é gratuita. Na sexta-feira, os jogos iniciam às 12h. No sábado e domingo, às 9h. Mais de 160 atletas estarão em ação.

9. Orquestra

A última apresentação do espetáculo Impressões Brasileiras com a orquestra Philarmonia Brusque aconteceu no domingo, 22, às 20h, no Salão Paroquial São Judas Tadeu, no Águas Claras, em Brusque. A entrada é gratuita como contrapartida de recurso via Lei Paulo Gustavo.

10. Luau Éfeta

O Retiro Éfeta realiza neste sábado, 21, o seu segundo Luau no salão São Cristóvão, no Aymoré, em Guabiruba. O evento inicia às 18h e vai ter como convidados a banda Amados do Eterno, Nathan Abel, Fernando Menegazz, padre Rodrigo e Dione, além de pregações e dinâmicas. O evento é aberto ao público, e os ingressos custam R$ 50 + eventuais taxas. Eles estão à venda no Instagram do Retiro Éfeta, nas lojas Carmina Jóias e Cia Sport Basic e no site da OneTicket.

11. Churrasco em Guabiruba

O Cruzeiro Esporte Clube Guabiruba realiza nesta sexta-feira, 20, mais uma edição da Noite do Churrasco na sede do clube, no Aymoré. O filé duplo será vendido a R$ 70. O evento inicia às 19h e terá também música ao vivo. A reserva pode ser feita com membros da diretoria ou via WhatsApp 47 99143-7639

