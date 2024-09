Mutirão de exames e especialidades acontece neste sábado em Brusque

Neste sábado, 21, a Secretaria de Saúde promoverá um mutirão de exames e especialidades em Brusque. Serão realizados 55 ultrassons de mama, 30 consultas ortopédicas, 99 ultrassons de articulação e 14 testes da linguinha. No total, 198 pacientes estão agendados para atendimento.

A última campanha, iniciada no final de agosto, ofereceu serviços de endocrinologia e fonoaudiologia de segunda a sexta-feira. Foram realizados mais de 1.150 procedimentos. Dentre eles, consultas com endocrinologistas, ortopedistas e exames de ultrassonografia. Ao todo, foram realizados 618 ultrassons, 120 consultas ortopédicas, 328 atendimentos com endocrinologistas e 83 consultas fonoaudiológicas.

“Nada melhor que comemorar os 34 anos do SUS ofertando serviços para a população. No total, 198 pacientes já foram previamente avisados, respeitando a regulação da fila determinada pelo Sistema Único de Saúde, que é o Cisreg”, comentou a secretária de saúde, Thayse Rosa.

“Essa não é uma ação isolada, que ocorrerá somente neste sábado, mas é uma ação contínua, que iniciou no dia 28 de agosto e que de segunda a sábado diversos procedimentos, como endócrino e fonoaudióloga, estarão sendo ofertados diariamente”, acrescentou.

O mutirão também marca o aniversário de fundação do Sistema Único de Saúde (SUS), que surgiu em 19 de setembro de 1990. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo e garante atendimento a mais de 150 milhões de brasileiros. Sua criação tem como princípios a universalização, a equidade e a integralidade dos serviços de saúde.

