Bairros de Brusque podem ter abastecimento de água afetado no domingo

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informa que no domingo, 22, no período da manhã, parte do bairro Bateas e Volta Grande podem sofrer desabastecimento pontuais e temporários.

Isso se deve a instalação de uma nova bomba instalada na Elevatória de Água Tratada (EAT) do Bateas.

Por esse motivo, o Samae solicita à população que evite o desperdício de água, limpeza de carros e calçadas e faça uso consciente, priorizando apenas a higiene pessoal e a alimentação.

Leia também:

1. Com expectativa de público recorde devido ao acesso gratuito, 37ª Fenarreco terá reforço de policiais militares de outras cidades

2. Empresário de Brusque participa de almoço com ex-presidente Jair Bolsonaro

3. Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

4. Aplicativo de transporte coletivo é lançado em Brusque; confira as funcionalidades

5. Criminosos que furtaram carteira em supermercado de Brusque e realizaram saques no banco são condenados

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: