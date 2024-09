O Campeonato de Futebol Amador de Botuverá começa neste sábado, 21, com duas partidas, e outras duas fechando a rodada no domingo, 22. Dez equipes, divididas em dois grupos, lutam pelo troféu. Los Bandoleiros é a equipe atual campeã.

As equipes jogam entre si dentro dos próprios grupos. As quatro melhores de cada grupo vão às quartas de final, disputadas em jogo único com mando de campo do time de melhor campanha. Semifinais e finais serão realizadas em jogos de ida e volta.

Em 2023, o Los Bandoleiros foi campeão, vencendo o Figueira no estádio Guilherme Molinari por 1 a 0 no jogo de volta e por 6 a 5 nos pênaltis. Foi o quarto título da equipe, campeã também em 2015, 2016, 2022 e 2023.

O goleiro Tarcides, do Los Bandoleiros, defendeu um pênalti e foi um dos protagonistas da conquista. Ele reconhece a dificuldade de conquistar o troféu pelo terceiro ano consecutivo.

“O campeonato está bem equilibrado. As equipes se reforçaram bastante. Inclusive jogadores saíram do nosso time, uns saíram, outros entraram. Mas a gente sempre entra para brigar, com todo o respeito aos adversários, sempre (…) Até que tenha o último minuto de chance para brigar, estaremos brigando sempre”, comenta.

Sábado, 21/09

15h15 – Sessenta x Gabiroba Júnior

Estádio Paulo Sorer (Sessenta)

15h15 – Los Bandoleiros x Ourífico

Campo do União (Centro)

Domingo, 22/09

9h15 – Figueira x Areia Baixa

Estádio Guilherme Molinari (Figueira, Lageado Alto)

9h15 – Águas Negras x Gabiroba

Estádio Valdir Joaquim Merizio (Águas Negras)

Grupo A

Gabiroba Júnior

Grêmio

Los Bandoleiros

Ourífico

Sessenta

Grupo B

Águas Negras

Areia Baixa

Figueira

Gabiroba

Juventude

