Sonho meu

Essa semana, depois de saborear aquela feijoada meio-dia em casa, num desses dias que estava aquele lusco-fusco, fui tirar o sono dos justos. Aquele sono que você baba o travesseiro todo, acorda toda atrapalhado pensando que é segunda-feira de manhã e você ainda por cima está atrasado. Sabe como é, aquele susto! Pois então, durante esse sono maravilhoso tive um sonho.

Futuro



Como cantaria o rei Roberto Carlos: “Hoje eu tive um sonho, que foi o mais bonito. Que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado. Tentando encontrar uma saída! “A música não tem nada a ver com o sonho, mas não me contive em colocar aqui porque é linda, apesar de eu achar que o Fábio Júnior é melhor do que o Rei, mas vocês não estão preparados para isso! Mas enfim, vamos ao que interessa: o sonho. O sonho se resumiu ao seguinte: eu estava no ano de 2040, portanto 16 anos pra frente e estava lendo o Município Dia a Dia. E o sonho foi mais ou menos assim…

Sonho de valsa

No sonho eu acordo e ao me levantar, uma secretária do lar robô, me dá bom dia e já me serve o café na cama: pão e ovo em pó e um comprimido de café. De repente aparece uma tela na minha frente, igual uma visão holográfica e uma voz me pergunta: “Bom dia senhor Lauritx, seu café está servido e já liguei seu chuveiro na temperatura que o senhor gosta para o banho. Deseja ver as notícias do Município Dia a Dia nesse momento?”. Achei desperdício de água, mas enfim respondi que sim e apareceu a capa do jornal na tela. Agora vocês olhem só a capa do MDD em 2040…

Fenarreco: marreco vegano, chopp de soja transgênica e batata recheada com quinoa são as novidades para a festa desse ano, que vai ter além da rainha, a premiação do brusquense que ficou mais tempo sem falar mal dos outros nos últimos 10 anos e a quarta edição do concurso do Brusquense mais Puxa-Saco de Rico do Brasil.

Verão: Balneário Perequê é o novo paraíso dos novos ricos do país. A praia recebeu selo azul, já tem quatro agências do Bradesco, cento e vinte e sete pontos para carregar carro elétrico e o filho mais velho do Cristiano Ronaldo mora no maior prédio da cidade, o Costão Voyage Danceteria. Há rumores que esse ano o réveillon da praia será maior que o de Copacabana no Rio de Janeiro.

Saúde: porque ninguém mais come costela fogo de chão? Entenda os motivos.

Problema: segundo o censo do IBGE, Brusque já tem mais capivaras do que pardais na cidade. Liberação da caça não é opção, segundo bióloga.

Fique atento: a cor do Rio Itajaí Mirim essa semana é azul tungstênio.

Livro dos Recordes: fila para ir pro Guarani às seis da tarde entra para o Guinness Book. Moradores não comemoram.

Barragem de Botuverá: entenda os motivos porque essa obra ainda não saiu do papel e se arrasta há quase três décadas. Veja um quadrinho com as promessas de todos os governadores.

Água limpa: Samae começa a puxar água dos Campos Altos da Serra no Rio Grande

do Sul.

E agora? Câmara de Vereadores de Brusque anuncia que todos os moradores da cidade já receberam a Comenda de Cidadão Honorário. Uma das opções é importar gente nova, segundo especialistas. Um dos vereadores sugeriu zerar e começar tudo de novo, para evitar a falência do sistema.

Atenção: o rodízio de veículos para trânsito no centro da cidade essa semana é para carros da marca Volkswagen, cor branca, quatro portas, somente no GNV, dos anos 2037 a 2040.

Revolta: Festa de Azambuja não será realizada esse ano por motivos da vigilância sanitária ter proibido o consumo e a comercialização de linguicinha de cachorro quente em todo o município. A revolta é grande no grupo de watts dos Vigilantes do Peso.

O Céu é o Limite: veja quem são os brusquenses bilionários que adquiriram seus

primeiros lotes na Lua. “Dá pra ver o Monthez daqui de cima!” – teria dito um deles.

Comportamento: por que os ricos só se casam com ricos e o que isso influencia na pirâmide social da cidade. Análise detalhada com a nossa colunista social.

Embarcados: Guarda de Trânsito de Brusque recebe 2 helicópteros, 20 carros e 30 motos para monitorar o trânsito da cidade. Dinheiro veio da cobrança do IPTU sobre construções em cima do Rio Itajaí Mirim que foram liberadas ano passado. Faltaram os barcos, mas o assoreamento do rio não permitiu a participação dessa modalidade na licitação.

Trânsito: Rua Gustavo Halfpap é quadruplicada, morro é totalmente baixado, curva no final da rua é retirada, mas mesmo assim essa semana tivemos vinte e sete acidentes na via. Especialistas explicam que o problema é de sapo enterrado.

O que fazer no final de semana em Brusque: Baile da Capivara na Fenarreco é uma ótima opção.

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

“Se você fala call, job, insight, mindset você é cafona!” – by Cintia Chagas chique chiquíssima