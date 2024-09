Balneário Camboriú vira alvo de “disputas arquitetônicas” do mercado imobiliário

Disputas arquitetônicas

A disputa bilionária no mercado imobiliário de Balneário Camboriú não envolve apenas quem vai construir o edifício mais alto, mas também quem apresentar grandes novidades arquitetônicas, como imensos jardins suspensos, incluindo até arvores frutíferas. A última novidade na área é assinada pelo renomado arquiteto Benedito Abbud para o Hyde Atlântica, espigão da Embraer de frente para o mar, de 90 apartamentos em 63 pavimentos.

Fim 1

A ministra Marina Silva disse há dias que o Brasil pode perder o Pantanal até o final deste século. SC não tem Pantanal, mas está perdendo os chamados campos naturais de florestas nativas, na área do Corredor Ecológico do rio Chapecó, no oeste, conforme pesquisa da Epagri. Entre 2000 e 2018, sua área foi reduzida em 55% com o avanço do setor agropecuário. Cenários preditivos indicam que, se essa tendência continuar, apenas 0,5% deles restarão em 2036. Lamentável.

Fim 2

Tal perda agrava problemas ambientais, como as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024. O corredor tem 5 mil km² e abrange 23 municípios. Ele protege importantes remanescentes da Floresta de Araucária, de Campos Naturais e da Floresta Estacional Decidual, conhecida como Mata do Alto Rio Uruguai.

Vizinhança

Curiosa pendência jurídica foi resolvida esta semana no TJ-SC envolvendo vizinhos. Um colocou uma placa visível em sua casa com a mensagem “estou sendo vigiado 24 horas por vizinho – câmera na árvore”. O vizinho se sentiu atingido, porque a câmera apontava para sua casa, e judicialmente tentou obter indenização por canos morais. Perdeu. O entendimento foi que não houve comprovação de constrangimento real.

Luxo

De Itajaí, onde tem seu estaleiro, a Azimut Yachts levou para o São Paulo Boat Show, que começou ontem e segue até dia 24, o seu último lançamento, o Azimut Fly 56, com dois motores que permitem atingir a velocidade máxima de até 31 nós e uma velocidade de cruzeiro de 26 nós. O preço? A partir de R$ 15 milhões.

Provocação

Parece provocação a infeliz iniciativa da diretoria do Criciúma que a partir do jogo de domingo em seu estádio começará a usar um sistema de reconhecimento facial. Que o faça, em nome da segurança, mas começando pela própria torcida, que mais pacientemente vai entender isso. Não, preferiu submeter a adversária, do Athletico Paranaense, obrigando 600 torcedores a fazer um cadastro de documento com foto antes de entrar no Heriberto Hulse.

Ausências

A reduzida participação de catarinenses no governo Lula dá nisso. A menos de 20 dias do primeiro turno das eleições, dezenas de ministros estão trocando o terno e gravata por adereços e se engajando nas disputas Brasil afora. Nenhum escalou SC na agenda.

Cerveja

Cervejarias de todo o mundo participarão do maior concurso técnico internacional de cervejas da América Latina, o Brasil Beer Cup (BBC), em sua quinta edição, entre 23 e 27 deste mês no aprazível Centro de Eventos do Sesc Cacupé, em Florianópolis. O corpo de jurados terá mais de 80 especialistas, brasileiros e estrangeiros.

Ilha do Campeche

A deslumbrante Ilha do Campeche, no sul da Ilha de SC, que terá visitação limitada na próxima temporada de verão, tem estudos bem encaminhados para ser transformada numa unidade de conservação. Outra novidade é que a Capitania dos Portos está elaborando projeto para oferecer maior proteção aos visitantes, incluindo melhorias na sinalização quanto às regras de embarque e desembarque. Espera-se que acabe o verdadeiro roubo que acontece no transporte.

Arapuca

Quem já não vítima desse golpe? A Caixa Econômica Federal (CEF) foi condenada a indenizar um aposentado de 74 anos, de Rio do Campo, no Vale do Itajai, por descontos indevidos no benefício previdenciário, referentes a um suposto empréstimo com cartão de crédito não solicitado. A CEF não conseguiu provou a existência do negócio, pois não apresentou a cópia do contrato. Socorro!

Rodeio

Os centros de tradições gaúchas (CTGs), que são cerca de 3 mil no Brasil, festejam. O Senado aprovou nesta semana a regulamentação do rodeio crioulo como atividade da cultura popular, mas com uma importante novidade: inclui a proteção da saúde dos animais, como as peças utilizadas nas montarias, e seguro de vida e invalidez para os vaqueiros.