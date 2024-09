Série B vai afunilando e Brusque terá sequência dura pela frente

A Série B vai chegando na sua reta final, e o Brusque terá uma sequência dura pela frente, tendo o jogo contra o Amazonas, que vive ótima fase, em Itajaí, para depois enfrentar Ceará e Avaí fora de casa. O técnico Marcelo Cabo, depois de encontrar uma solução interessante na vitória sobre o Vila Nova, resolveu mexer no que deu certo e acabou perdendo para o Novorizontino. A proposta de mudar tanto deu muito errado. E isso serve pra chamar atenção.

A derrota em Novo Horizonte vai para a conta do técnico, que inventou. Tirou Diego Mathias do setor em que ele foi o melhor do jogo contra o Vila para colocá-lo perdido no meio-campo, sacando Gonzalez, que tem recurso e veio para ser o 10 do time. Tudo isso para recolocar Paulinho Mocellin em campo, um jogador que ainda não mostrou a que veio. Deu tudo errado, o time não conseguiu criar, e a derrota veio.

Espero que o treinador reveja suas ideias para o jogo de segunda-feira, se não teremos dificuldades em entender qual é efetivamente a proposta de jogo que ele tem. Tá certo que o time está com o “cobertor curto” e o departamento médico cheio, mas mudar algo que deu relativamente certo me traz preocupação. O tempo está passando, o campeonato está afunilando e já passou da hora do time reagir e parar de perder ponto de qualquer jeito. A partir de agora, o funil aperta e, se os resultados não vierem, o rebaixamento será certo, e cá entre nós, será justo pelo pobre futebol que esse time mostrou no Brasileiro.

Estádio

A volta do Brusque para o Augusto Bauer, assim como a novela que estamos vendo o ano todo, ficou para “o próximo jogo”, que será contra o Ituano, no meio de outubro, o que significa dizer que o estádio ficou praticamente um ano sem um jogo do quadricolor (a final da Série C foi em 22 de outubro de 2023). Com isso, o jogo contra o Amazonas na próxima segunda será em Itajaí, com um agravante: o gramado do Marcílio Dias receberá jogos no sábado e no domingo pela Copa Santa Catarina. Ou seja, o campo não deverá estar bom.

Empréstimo

Presidente do Brusque, Danilo Rezini, afirmou nesta quarta, em entrevista à rádio Cidade, que teve que pegar R$ 800 mil emprestados para arcar com a folha de pagamento deste mês. E garante que está tudo em dia, com as melhores condições possíveis de trabalho para os jogadores.