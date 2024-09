Trabalhador tem pernas cortadas por serra em Balneário Barra do Sul

Um homem de 29 anos teve as pernas cortadas por uma serra em um acidente de trabalho em Balneário Barra do Sul. Ele foi socorrido e conduzido de helicóptero ao Hospital São José, em Joinville, nesta quinta-feira, 19.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Balneário Barra do Sul, o acidente de trabalho aconteceu por volta das 15h.

Quando as equipes chegaram ao local, o homem estava deitado com um corte nas duas pernas após ter se machucado com uma serra de cortar madeira.

Após procedimentos para controlar o sangramento, os socorristas acionaram o helicóptero Águia da Polícia Militar, que transportou a vítima para o hospital.

