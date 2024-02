Motociclista morre em acidente envolvendo cinco veículos na BR-282, na Grande Florianópolis

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo cinco veículos na BR-282, em São José, na Grande Florianópolis, na quarta-feira, 14. O acidente aconteceu no quilômetro 5,5 por volta das 6h10.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três Honda CG, duas com placas de Penha e uma de Navegantes. Além das motocicletas, também estava envolvido um Fiat Cronos, com placas de Florianópolis, e um Nissan Frontier, com placas da Argentina.

Os outros dois motociclistas sofreram lesões graves. Os condutores dos carros não se feriram.

A identidade da vítima não foi divulgada, assim como outras informações da ocorrência.

