Casais de Guabiruba fazem viagem de moto por 9 mil km pela América do Sul

Conhecer paisagens belíssimas e desbravar países da América do Sul foi o objetivo de cinco casais motociclistas de Guabiruba, que resolveram encarar a estrada e fazer uma viagem de mais de 9 mil quilômetros passando pela Argentina, Chile, Uruguai até o Peru, em uma experiência que durou 20 dias.

A ideia iniciou com Cristiano Polheim, de 50 anos, diretor de escola, junto com a esposa Daniela Polheim, para comemorar 30 anos de casamento. Esta, inclusive, não foi a primeira vez que o casal viajou em uma moto.

“Quando completamos 25 anos, fizemos uma viagem para o Chile, também com outros casais, para comemorar a nossa união. Voltamos pelo Uruguai e foi uma experiência incrível e, com certeza, nos deu mais segurança para fazer a viagem para o Peru”, conta Polheim.

A viagem começou no dia 26 de dezembro de 2023 com saída de Guabiruba. Além de Cristiano e Daniela, participaram da aventura os casais Geraldino e Sônia Zabel Hoefelmann; Wendel e Patrícia Fuckner; Aílton e Marilene Fuckner; e Newton e Graziela Gerber Machado.

Foi necessário um ano de planejamento antes de subirem nas motos. A preparação teve análise do trajeto, reparos nas motocicletas e também cuidados com a saúde física e mental para encarar os dias na estrada.

“Fiz uma planilha com o trajeto e fizemos em média 500 quilômetros por dia. A gente parou bastante para fotografar as passagens e curtir o local. É claro que tivemos algumas dificuldades na ida com pneu de moto furando e cansaço, mas a gente estava preparado. Sabemos que nessas viagens não vamos dormir nos melhores hotéis ou comer na hora do almoço ou o que queremos, mas isso faz parte. É normal”, detalhou.

Na estrada, os motociclistas passaram por paisagens incríveis como: montanhas cobertas de neve, as salinas entre Argentina e Chile, o Deserto do Atacama e a cordilheira do Andes.

“Foi uma viagem incrível com paisagens inexplicáveis ao lado das nossas companheiras e rodeados de amigos. Conseguimos parar bastante para fotografar os lugares e registrar esses momentos incríveis que estarão para sempre em nossas memórias”, concluiu Polheim.

Apesar dos perrengues enfrentados pelo grupo, o casal garante que viagens sobre duas rodas se tornam “viciantes” e já pensa na próxima aventura. O destino ainda não foi definido, mas a certeza é que terá duas rodas e ótimas companhias.

