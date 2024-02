Padre catarinense é vítima de “patrulha religiosa” após assistir desfile de Carnaval no Rio

Patrulha religiosa

Impressionante a patrulha religiosa, nas redes sociais, em cima do padre Antônio Vander, reitor do Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, de Içara, no sul do Estado, visto na arquibancada da Marques de Sapucaí. A um portal da região ele respondeu que foi, sim, que sempre foi seu sonho e que o evento carioca não é vexame e só coisas erradas; tem cultura, enredo e para sua surpresa, muito respeito. Impressionou-se com apresentações e com os carros alegóricos e suas homenagens, dentre elas à Nossa Senhora, povos indígenas, matas e florestas. Imoralidade nisso, visto ao vivo e a cores pela TV?! Só na cabeça de invejosos e hipócritas.

Contramão

“Minas Gerais e Santa Catarina erram ao dispensar carteira de vacinação”. O jornal “O Globo” deu esse título em editorial, ontem, criticando os governadores Romeu Zema e Jorginho Mello, além de dezenas de prefeitos, por desobrigar a apresentação do comprovante de imunização nos procedimentos de matrícula dos estudantes em seus respectivos Estados. O jornal afirma que a exigência para matrícula escolar é eficaz para elevar cobertura vacinal e reduzir risco de contágio por doenças. Evidente que sim! Gente, mais de 700 mil brasileiros foram vítimas de covid!

Discriminação

Divulgou-se há dias que o Brasil possui mais templos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e unidades de saúde. Outra enorme diferença, não tornada pública: igrejas são isentas de impostos. Escolas e hospitais não. Coisas de um Brasil irreal.

Um quilômetro

Está prestes a ser concluída a pavimentação de mais uma rodovia cênica em SC. É a da espetacular Serra da Rocinha, onde falta apenas um quilômetro, além de sinalização e acabamentos. A estrada fica na divisa de SC com o Rio Grande do Sul, entre Timbé do Sul e São José dos Ausentes, respectivamente. A parte da serra tem 13 quilômetros de extensão e a parte mais alta em relação ao nível do mar chega a mais de 1.200 metros. Além de deslumbrante em cenários naturais, como cânions e cachoeiras, tem farta história. Foi caminho de tropeiros desbravadores em tempos idos, mas que deixaram marcas.

Astronomia

O governo estadual destinou R$ 200 mil para a prefeitura de Videira criar no município o primeiro polo astronômico de SC, que vai se complementar ao Observatório Astronômico Domingos Forlin, em atividade há 20 anos.

Ócio forçado

Espanta que em pleno século 21 se tome conhecimento de ação, julgada no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), em que uma funcionária pediu indenização por danos morais após ser obrigada a permanecer na recepção da empresa, sem atividades a desempenhar, por oito horas diárias, no mês anterior à sua demissão. O caso aconteceu em Florianópolis, envolvendo uma firma de terceirizada. Vai receber R$ 6,3 mil.

Insensatez

A Cãmara de Vereadores de Florianópolis está para votar projeto do prefeito Topázio Neto que prevê a “internação humanizada”, assim definida para se distinguir da compulsória, de pessoas em situação de rua. Mesmo assim tudo indica que se assistia um festival de insensatez e vaidades com as Defensorias Pública do Estado e da União agindo contrariamente. Aliás, já tornaram seus posicionamentos públicos.

8 de janeiro

As penas impostas semana passada pelo ministro “supremo” Alexandre de Moraes a mais 15 réus por envolvimento nos atos de 8 de janeiro vão de 14 a 17 anos de prisão. Um absurdo. Há uma expectativa quanto à de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a “Fátima de Tubarão”, que segue presa na penitenciaria de Araranguá. Se Moraes considerar, além dos demais crimes, o que ela fez em seu luxuoso banheiro naquele fatídico dia, poderá ser a mais diferenciada de todas. A conferir.

Best-seller 1

Chama-se Domingos Rostirola Junior, pastor evangélico de Itajaí, onde nasceu e mora, o autor brasileiro mais vendido no país no ano passado, com o título do livro devocional “Café com Deus Pai. Foram 190 mil cópias, o primeiro lugar da lista de Veja, feita com levantamento em 450 livrarias.

Best-seller 2

A edição do mesmo título deste ano já teve 180 mil copias vendidas, diz a Bookinfo, empresa que monitora o mercado editorial. Domingos acaba de fundar sua própria igreja, a Reviver, com 7 mil fiéis, e tem 640 mil seguidores no Instagram. Para a mídia especializada ele é um ilustríssimo desconhecido.