Nesta sexta-feira, 20, Brusque está sendo tomada por um padrão climático úmido e instável, marcado por pancadas de chuva ao longo do dia e curtos momentos de trégua.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

As nuvens permanecem dominando o céu, cobrindo a cidade sob tons de cinza, com poucas melhorias ao longo do dia.

Mesmo sem a presença do sol, Brusque ainda tem potencial para então oferecer paisagens que merecem ser registradas.

Ao final desta edição, apresentaremos uma galeria de imagens que revela todo o charme da cidade, apesar do tempo instável.

A chuva em Brusque e região

Antes de apreciar as fotografias, destacamos os volumes de chuva registrados nesta sexta-feira, não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

De acordo com os dados apurados, o destaque vai para o município de Presidente Nereu, que já contabiliza um acumulado parcial chegando a 30 mm.

Confira na tabela a seguir os índices pluviométricos das diferentes localidades.

Previsão e fotos após anúncios

Abaixo estão os banners que ilustram a parceria de sucesso entre o Blog do Ciro Groh e seus parceiros comerciais.

Dê o seu clique para então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque sob a frente fria: veja se a chuva desta sexta-feira se estende ao fim de semana

2. Entre o futebol e a fotografia: conheça o garoto de Botuverá então convidado para treinar na Espanha

Brusque e a previsão do tempo

A previsão do tempo indica que o clima instável deve permanecer ao longo desta sexta-feira em Brusque e região, com sinais de que se estenderá pela noite e madrugada seguinte.

No entanto, conforme o meteorologista Leandro Puchalski, o sábado começará a apresentar melhorias gradativas, e o sol pode surgir a partir da tarde.

Já o domingo promete tempo seco, sob a presença do sol entre nuvens, favorecendo as atividades ao ar livre em Brusque e região, complementa Puchalski.

Brusque sob tons de cinza

Para encerrar, como prometido, apresentamos a galeria de imagens que captura Brusque sob tons de cinza.

Cada foto então revela, com realismo e precisão, os cenários capturados nesta sexta-feira chuvosa.

Acompanhe as fotos cuidadosamente selecionadas para você, nosso prezado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK