Brusque Basquete vence Adiee em Florianópolis e lidera o estadual

O Brusque Basquete/KTO venceu a Adiee/Avaí na noite desta quinta-feira, 19, por 86 a 76, no ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. O armador Brito foi o cestinha, com 27 pontos. Com o resultado, a equipe chega a cinco vitórias em cinco jogos e lidera a competição de forma isolada.

O próximo desafio também é fora de casa, contra o Astra, às 20h desta terça-feira, 24, no ginásio Irineu Borhnausen, em Balneário Camboriú. As partidas do campeonato são transmitidas pelo Clube do Basquete no YouTube da Federação Catarinense de Basketball.

Equilíbrio total

O primeiro quarto foi bastante disputado, com o time da casa vencendo por 20-19. No segundo, ninguém conseguia abrir grandes vantagens e, após viradas e reviradas, o Brusque assumiu a liderança do placar com uma bela cesta de três feita por Vezarinho: 37-39.

No terceiro período, o Brusque, Mesmo com as faltas estouradas com 3min30 para o fim do período, conseguiu abrir uma diferença de oito pontos, mas a Adiee reagiu nos instantes finais. No estouro do relógio, Dieguinho recebeu passe de Kevin, ex-Brusque, e anotou três pontos para o time da capital: 57-58 a favor dos brusquenses, e nada definido.

Momentos decisivos

O último quarto teve um belíssimo início do Brusque, com Brito abrindo 57-68 com duas cestas de três num intervalo de um minuto. A sequência da equipe, com Brito e Pará se destacando, foi decisiva para o desfecho da partida.

A Adiee/Avaí conseguiu reduzir a diferença para seis pontos, perto do minuto final. Com as faltas estouradas, evitou riscos de entregar lances livres ao adversário, na esperança de virar o jogo nos últimos ataques. Contudo, Wilsinho acertou bela bola de três: 76-85 para o Brusque Basquete. Um último lance livre em falta técnica rendeu o último ponto brusquense: 76-86.

