Sindilojas e Sesc realizam competição de vôlei e torneio de canastra em Brusque; saiba como participar

Acontece no dia 28 de setembro a primeira edição da Copa Sindilojas/Sesc de vôlei e o Torneio de Canastra. Ambos os eventos serão realizados no ginásio do Sesc, no Centro de Brusque. Os campeonatos são promovidos pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), em parceria com o Sesc.

As equipes interessadas em participar têm até o dia 24 de setembro para realizar suas inscrições no Sindilojas Brusque.

A organização é feita pela comissão composta por Gustavo Josende Caetano, gerente do SESC Brusque, Fernanda Fidelis da Silva, técnica de DFE, e os instrutores Fábio Bissacotti Rodrigues e Beatriz Leite Mazzi.

A competição, que seguirá as normas da Federação Brasileira de Voleibol (FIVB), exigirá que as equipes sejam formadas por atletas a partir de 14 anos, com a obrigatoriedade de três atletas do sexo feminino em quadra durante os jogos.

As substituições seguirão regras específicas, e o congresso técnico, marcado para o mesmo dia do evento, ajudará a definir os detalhes finais. Haverá premiação das três melhores equipes, com troféu e medalhas.

Torneio de Canastra

Também no mesmo dia e local, acontece o Torneio de Canastra. Este evento, que será disputado em duplas nos naipes masculino e feminino para maiores de 14 anos, promete ser uma excelente oportunidade para os amantes do jogo de cartas mostrarem suas habilidades. Cada equipe poderá inscrever um jogador reserva, garantindo mais flexibilidade nas estratégias de jogo.

As inscrições para o Torneio de Canastra também estão abertas até o dia 20 de setembro e devem ser feitas através do e-mail [email protected]. As disputas acontecerão em paralelo com as competições de voleibol, proporcionando um dia cheio de esporte e integração social.

Esporte e Confraternização

De acordo com o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, ambos os eventos reforçam o compromisso da entidade na promoção de atividades que fortalecem os laços comunitários e a integração.

“Seja na quadra de voleibol ou nas mesas de canastra, o dia 28 de setembro promete ser uma data marcante para os participantes de todas as idades. Por isso, deixamos o convite para toda a comunidade: preparem suas equipes, seja para o voleibol ou para a canastra, e venham participar desta celebração do esporte e da amizade em Brusque”.

As competições terão início às 13h30 do dia 28 de setembro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (47) 3351-2508 ou WhatsApp (47) 99639-4178.

