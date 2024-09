GALERIA – Em alusão ao Dia da Árvore, Archer distribui mudas em frente aos supermercados

Mudas de árvores estão sendo distribuídas pelo Archer em frente aos supermercados nesta sexta-feira, 20, em ação em alusão ao Dia da Árvore, que é neste sábado, 21. As entregas começaram por volta das 8h. Trata-se de uma ação tradicional, que chega ao 29º ano de realização.

Na loja 7 do Archer, próximo ao terminal urbano, as pessoas que chegavam ao local para compras geralmente passavam no balcão das mudas após sair do supermercado. “Vou passar aqui [no balcão] depois das compras”, disse um morador que entrava no estabelecimento nesta manhã.

Há no local duas atendentes que recebem as pessoas e indicam quais são as plantas disponíveis para distribuição. Além disso, cartazes em cima do balcão trazem detalhes sobre as mudas. “A distribuição segue até de noite”, informou uma das atendentes.

O balcão com as plantas de diversas espécies, em que as pessoas podem escolher, fica em frente a uma das entradas do supermercado. A empresa realiza a doação de aproximadamente 30 mil mudas.

Locais de doação

A doação das mudas ocorre nos supermercados Archer em Brusque, Guabiruba, Gaspar e Nova Trento. A campanha não é realizada no Atacado Stock e no Empório Archer.

As pessoas que desejarem buscar as mudas podem ir às lojas no horário de funcionamento. Em Brusque e Gaspar, todas estão abertas das 8h às 22h, com exceção da loja no bairro Primeiro de Maio, que funciona até às 21h.

Já em Guabiruba e Nova Trento, as lojas atendem entre 8h e 21h. Caso as mudas de árvores acabem antes do fechamento dos supermercados, a campanha será encerrada. São doadas cerca de 22 espécies, entre árvores ornamentais e frutíferas.

Galeria de fotos

Leia também:

1. Bairros de Brusque podem ter abastecimento de água afetado no domingo

2. Mutirão de exames e especialidades acontece neste sábado em Brusque

3. Show nacional de Traia Véia e mais: confira 11 coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Campeonato de Futebol Amador de Botuverá começa neste sábado

5. Brusque x Amazonas: onde assistir ao vivo, data e horário | Brasileiro Série B 2024



Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: