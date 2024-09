Mutirão abre 20 novas vagas para castração de gatos em Brusque; saiba quando

No dia 28 de setembro, ocorre a terceira edição do Mutirão de Castração de Brusque. Para esta ação, há 20 vagas abertas para cadastrar gatos. De acordo com o setor de Bem-Estar Animal da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), essas vagas são remanescentes devido a desistências ou reprovações de outros inscritos.

Os interessados devem cadastrar seu animal de estimação pelo link. Os gatos devem estar em caixa de transporte, e não há limite de peso para o procedimento. A ação ocorrerá entre 7h30 e 12h, ao lado da Unidade Básica de Saúde.

Ao todo, há 206 animais cadastrados para esta edição. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatórios, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica.

Até o momento, já foram realizadas 349 castrações em cães e gatos nas duas primeiras edições. Até o final do ano, a previsão é que sejam realizadas cerca de 1.300 castrações, com um investimento de R$ 300 mil.

Ecoponto

Durante a realização do mutirão, será disponibilizado um ecoponto para o descarte correto de eletroeletrônicos. É possível descartar pilhas, baterias e eletrônicos.

