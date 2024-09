Funcionários ficam feridos após laje de prédio em construção desabar em Palhoça

A queda da laje de um prédio em construção deixou duas pessoas feridas em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira, 20, no bairro Jardim das Palmeiras. Os quatros funcionários que estavam envolvidos faziam a cobertura da laje com concreto quando o acidente aconteceu.

Inicialmente a ocorrência foi atendida pelo Samu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou na retirada de algumas vítimas de cima da laje com a utilização de uma escada.

Quando os agentes chegaram chegaram no local, duas vítimas leves já estavam na ambulância do Samu. Outras duas pessoas estavam em pé, em cima de um pilar, e foram retiradas pelos bombeiros, ilesas, apenas com o auxílio da escada

Após a avaliação inicial, os dois operários que ficaram feridos foram levados para o hospital.

O motivo da queda do espaço não foi informada, assim como a identidade dos envolvidos.

