O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Leoas da Serra às 19h deste sábado, 21, no ginásio Jones Minosso, em Lages, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida tem transmissão do canal da competição no YouTube.

“Sabemos que será um jogo bem difícil, como foram os outros jogos. Ao mesmo tempo, estamos nos preparando para isto. (…) O jogo se decide nas duas partidas, não adianta querermos criar situações muito diferentes do que viemos fazendo. E sabemos que temos o segundo jogo em casa, então a gente quer fazer um grande jogo em Lages para poder vir com condições de conseguir a nossa classificação em casa”, destaca o técnico Esquerda.

“Foram jogos definidos nos detalhes. Mas confio no nosso grupo. Estamos estudando bastante, tenho certeza que será um grande jogo e que vai dar tudo certo”, completa a fixa Kassi.

A equipe brusquense foi a quarta colocada na primeira fase, com sete vitórias, um empate e três derrotas. Marcou 30 gols e é dona da defesa menos vazada, com 12 gols sofridos.

Do outro lado, o Leoas da Serra foi terminou na quinta posição, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Teve 24 gols marcados e 21 sofridos.

Em 4 de maio, pela primeira fase, o Barateiro levou a melhor sendo mandante no município de Luiz Alves e venceu por 2 a 1.

A partida de volta será disputada no sábado seguinte, 28, às 19h, no ginásio do Sesi, em Brusque.

