Ciro Roza cogita concorrer a prefeito nas eleições de outubro

O ex-prefeito Ciro Roza (PSD) tem a intenção de concorrer mais uma vez à Prefeitura de Brusque. Fontes ligadas ao ex-chefe do Executivo confirmam o interesse. Atualmente, o grupo de Ciro, que não é unânime em uma eventual candidatura dele, está filiado ao PSD. A legenda que abriga o ex-prefeito é a mesma do deputado estadual Julio Garcia, que é próximo a Ciro.

Outros nomes do PSD são mencionados como pré-candidatos, como Danilo Visconti, que foi procurador-geral em parte do governo do ex-prefeito Roberto Prudêncio (PL). Danilo, inclusive, confirmou ao jornal O Município o interesse em disputar as eleições de outubro.

Ciro foi prefeito de Brusque por três mandatos, eleito nos anos de 1988, 2000 e 2004. Desde então, disputou as eleições de 2012 e 2020, sendo derrotado em ambas. Ciro apoiou Dagomar Carneiro em 2008 e Alessandro Simas (PP) em 2023, que não se elegeram. O ex-prefeito apoiou também Jonas Paegle (PRD) em 2016, que venceu a eleição, mas rompeu com Ciro logo no começo do governo. Ao longo dos anos, ele enfrentou problemas na Justiça Eleitoral relacionados à inelegibilidade.

