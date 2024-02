Identificadas mãe e filha que morreram em acidente de carro no Sul de Santa Catarina

Foram identificadas como Paula Almeida Barbosa, de 38 anos, e Isabela Almeida, 4, às vítimas do acidente de carro que vitimou mãe e filha em São João do Sul na quarta-feira, 14.

Ambas tiveram seus corpos trasladados para Porto Alegre (RS) e foram sepultadas no Cemitério Jardim da Paz. Elas residiam na capital gaúcha.

O acidente

A colisão fatal aconteceu no KM 450 da BR-101, no sentido Sul, quando o carro, um Peugeot 2008 com placas de Porto Alegre (RS), capotou. O condutor do veículo, um homem de 39 anos e pai da criança, ficou gravemente ferido.

Segundo informações da CCR ViaCosteira, o veículo após capotar, veio a parar em uma área de mata.

Inicialmente, foi relatado que o terceiro ocupante era uma mulher, porém, tanto a CCR quanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizaram a informação confirmando que se tratava do pai da menina.

Autoridades da Polícia Científica estiveram no local para investigação dos detalhes do acidente.

