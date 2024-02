São João Batista é destaque em nova temporada do Globo Repórter; saiba quando episódio irá ao ar

A comunidade do bairro Colônia Nova Itália, em São João Batista, é destaque no primeiro episódio da nova temporada do programa Globo Repórter, da Rede Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira, 16.

As gravações na localidade, que foi fundada em 1836 pelo primeiro grupo de imigrantes italianos a chegar ao Brasil, ocorreram entre 14 e 16 de dezembro do ano passado.

Durante três dias, a equipe de produção do programa esteve na comunidade conhecendo de perto a herança cultural italiana que permeia entre os moradores.

Núcleo pioneiro da imigração italiana no Brasil

Durante a visita a São João Batista, os produtores foram guiados pelo agricultor e memorialista José Sardo, o popular Saulo, que, ao longo dos últimos anos, tem capitaneado o movimento que busca o reconhecimento da localidade como núcleo pioneiro da imigração italiana no Brasil.

Por meio de documentos históricos e relatos, Saulo compartilhou segredos e narrativas que ecoam a jornada dos primeiros imigrantes italianos até os dias atuais, propiciando à equipe do programa mergulhar nos costumes, crenças e tradições que têm sido preservados ao longo de gerações.

Tradição da dança italiana

Além disso, a equipe do Globo Repórter também teve a oportunidade de conhecer o grupo La Prima Immigrazione, que é composto por membros da comunidade local e tem como objetivo preservar e celebrar a tradição da dança italiana, por meio do trabalho voluntário da professora Rosana Sardo.

A expectativa é que a matéria revele não apenas a beleza e a profundidade da cultura italiana no bairro Colônia Nova Itália, mas também retrate o calor humano e a hospitalidade que caracterizam essa comunidade única.

O programa, que tem como tema as raízes da imigração italiana no Brasil, irá ao ar nesta sexta-feira, na Rede Globo, após a exibição do Big Brother Brasil (BBB).

