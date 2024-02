Homem tem casa invadida e é morto a facadas em Blumenau

Um homem de 54 anos foi morto a facadas dentro de casa no bairro Fortaleza Alta, em Blumenau, na noite desta terça-feira, 13. A Polícia Militar foi acionada perto da meia-noite.

De acordo com a PM, a esposa dele, de 57 anos, relatou que dois homens encapuzados entraram na residência e um deles foi até o local onde estava a vítima, enquanto ela foi mantida em outro cômodo pelo outro.

Os dois entraram em luta corporal, e a vítima acabou morta por facadas. Depois disso, a dupla fugiu do local. Não se sabe a motivação do crime.

Através de imagens de câmeras de monitoramento de uma residência próxima, os policiais identificaram uma motocicleta Honda CG, ocupada por dois homens com as mesmas características mencionadas pela comunicante, saindo do local por volta das 23h26.

Foram acionados Samu, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e Polícia Científica. As guarnições da PM efetuaram rondas, mas nenhum suspeito foi encontrado.

